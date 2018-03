Treti rocnik festivalu Rock Heart opet laka na atraktivni jmena – Sodom, Hammerfall, Epicu, Guse G nebo znovuobnovene Rage – Refuge

Rock Heart, který se za pouhé dva roky své existence stal jedním z největších festivalů na jihu Moravy, vstupuje do třetího ročníku, na kterém opět nebude o zvučná jména nouze.

Oproti loňským čtyřem zahraničním hvězdám jich navíc letos na festivalu vystoupí rovných dvanáct!

Jedním z hlavních taháků budou němečtí Sodom, ke kterým se vrátil kytarista Frank Blackfire! Stávající trio Tom Angelripper, bubeník Husky (Asphyx, Desaster) a kytarista Yorck Segatz (Beyondition) se tak rozroste na čtveřici, která bude poprvé v historii Sodom sestávat ze dvou kytaristů.

„Dva kytaristé nám otevírají především více možností při koncertování. Můžeme teď hrát i skladby, se kterými jsme v triu naživo vystupovat nemohli.“ vysvětlil motivy nové sestavy zakládající člen, skladatel, vokalista a baskytarista Sodom Tom Angelripper. „V tuto chvíli už sestavujeme nový koncertní program, který bude složen jak z našich největších klasik tak skladeb, které na našich koncertech nezazněly buď vůbec nikdy, nebo jen zcela výjimečně.“ říká Angelripper, který vzápětí dodává, že kromě přípravy na letošní koncertní sezónu by kapela chtěla také co nejdříve začít pracovat na novém materiálu. Nový singl doplněný o bonusové tracky by tak mohli fanoušci Sodom okusit již v létě.

Z dvanácti zahraničních jmen pořadatelé zatím dále ohlásili švédské Hammerfall, kteří v Moravském Krumlově odehrají jediný exkluzivní koncert na území České a Slovenské republiky. S posledním albem Holographic Principle dorazí holandská symfonic-metalová Epica, z britské metropole přijedou mistři extrémně rychlých kytarových rifů a sól Dragonforce, německou hudební scénu budou reprezentovat AXXIS, Primal Fear a v neposlední řadě znovuobnovení legendární Rage – Refuge! Dánsko-švédská skupina Amaranthe předvede, čím uchvátila zlínský klub Masters Of Rock Cafe a skuteční hudební fajnškmekři jistě ocení vystoupení GUSE G – kytarového virtuóza, který hrál po boku Ozzyho Osbourna. Vůbec poprvé na pódiu Rock Heartu stane folk metalová kapela – holandští vikingové Heidevolk s jejich paganským metalem.

Z tuzemských formací se návštěvníci festivalu mohou těšit například na pražskou thrash metalovou kapelu Kryptor nebo ostravskou mlátičku Malignant Tumour (držitele Výročních hudebních cen – Anděl v kategorii „hard and heavy“) a další kapely, které budou ohlášeny také tento týden.

Letošní ročník festivalu se uskuteční od 17. do 18.srpna. Vstupenky za zvýhodněnou cenu (pouze do 28.2) jsou k zakoupení na rockheart.cz. V tuto chvíli je již polovina kapacity areálu vyprodána.

O festivalu Rock Heart

Festival Rock Heart každoročně přiláká do Moravského Krumlova tisíce návštěvníků jak z České republiky tak ze zahraničí. Hudební program nabitý legendami světové i tuzemské rock-metalové scény a mimořádná atmosféra, kterou podtrhuje prostředí překrásného zámeckého amfiteátru. To jsou hlavní atributy Rock Heartu, který se vryl do srdcí návštěvníků hned při své premiéře, která se odehrála pod taktovkou ikonických HELLOWEEN v roce 2016. O rok později se ambiciózní festival rozrostl do dvou dní, během kterých na pódiu Rock Heartu převedli svoji show bohatou na pyrotechniku a světelné efekty švédští AMON AMART, stále populárnější německá kapela POWERWOLF nebo finské stálice LORDI a SONATA ARCTICA.

„Po všech stránkách vymakaná akce splnila do puntíku všechny sliby- parádní prostory, super hudební zážitky, žádný dlouhý čekání….. prostě pohodička. Nově byly k dispozici taky kempy, takže nikdo nikam nespěchal a vyprodaný areál hřměl, až se zámek otřásal v základech.“ (Fakker o Rock Heartu 2016)

Více na www.rockheart.cz