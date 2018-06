Na Aerodrome festivalu vystoupí Oscar and the Wolf!

Nahradí X Ambassadors, kteří odložili celé evropské turné.

Na pátém ročníku Aerodrome Festivalu, který se uskuteční již příští týden na letišti v Panenském Týnci, vystoupí belgický umělec Max Colombie známý jako Oscar and the Wolf! Nahradí skupinu X Ambassadors, která své letošní turné odvolala. „Přátelé, bohužel musíme zrušit naše nadcházející evropské turné. Bylo to velmi těžké rozhodnutí, ale pravdou je, že teď potřebujeme věnovat veškerý čas a energii na dokončení nového alba. Bude to nejlepší věc, jakou jsme kdy jako kapela udělali a potřebujeme tenhle čas ke koncentraci na ni. Slibujeme, že se vrátíme velmi brzy a že nebudete zklamaní,“ vysvětlili důvod zrušení turné X Ambassadors svým příznivcům.

V původně plánovaném čase jejich vystoupení, v pátek od 15:30 hodin, vystoupí Oscar and the Wolf, který na sebe poprvé upozornil v roce 2013 singlem „Orange Sky“, jež mu vynesl např. hostování na koncertě Lou Reeda. Do širšího povědomí ho však uvedla „až“ debutová deska Entity o rok později, ze které vzešly takové hity jako Princes, Undress nebo Strange Entity a v Belgii byla certifikována dvojnásobnou platinou. V roce 2016 následovalo album Infinity, které svého autora katapultovalo nejen na vrcholky hitparád ale také na největší koncertní pódia. Byl např. hlavní hvězdou prestižního Pukkelpopu a jeho sólová vystoupení dnes vyprodávají velkokapacitní haly během pár minut.

Brány Aerodrome Festivalu se otevřou 28.června ve 12 hodin. Program festivalu se letos rozroste do tří dnů a bude probíhat na dvou hlavních pódiích a dvou vedlejších scénách – Evropy 2 a Óčka. Oproti loňským šesti účinkujícím se letos příznivci Aerodromu mohou těšit na dvaatřicet zahraničních a bezmála třicet tuzemských účinkujících.

Hlavním scénám bude vévodit jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti – Lana Del Rey, industriální ikona Nine Inch Nails, rapové hvězdy Macklemore a Wiz Khalifa, americká legenda Limp Bizkit nebo rockoví Parkway Drive a Stone Sour.

Mezi hlavní taháky scény Evropy 2 patří Marpo, Lenny, Support Lesbiens, Ektor, Sebastian, Mirai nebo Eddie Stoilow, Óčko Truck zase láká na Light & Love, John Wolfhooker, Lake Malawi, Vojtaana, Jakuba Ondru nebo The Slots. Sobotní večer na kamionu Óčka navíc vyvrcholí tanečními souboji v souvislosti s prezentací filmu Backstage.

Hvězdami nabitou hudební produkci doplní bohatý doprovodný program, který poskytne jak vyžití pro příznivce adrenalinu (např. ve větrném tunelu nebo na U rampě), tak relaxační zónu (s řadou workshopů, vizážistických kurzů, rozhovorů s osobnostmi festivalu, chill out kaváren aj.).

Součástí festivalového areálu bude kemp, kde si návštěvníci mohou buď postavit vlastní stan nebo si pronajmout tent hotel či VIP stan.

Pro větší pohodlí příznivců festivalu nabízejí pořadatelé také dopravu zdarma z Prahy a zpět festivalovým autobusem.

Vstupenky, program a další info na www.aerodrome.cz

Aerodrome 28.-30.6.2018

Čtvrtek 28.6.

J&T Stage: Wiz Khalifa, Mø, Glass Animals, PVRIS, Tommy Cash, Celeste Buckingham

MALL TV Stage: Parkway Drive, Bullet For My Valentine, Underøath, Thy Art Is Murder, Crossfaith

Evropa 2: Ektor, Eddie Stoilow, Jakub Děkan, ATMO + afterparty s DJs

Óčko Truck: Role, The Slots, Jakub Ondra

Pátek 29.6.

J&T Stage: Lana Del Rey, Chvrches, Portugal. The Man, Milky Chance, Oscar and the Wolf, Ofenbach

MALL TV Stage: Stone Sour, Halestorm, You Me At Six, Silverstein, Being As An Ocean

Evropa 2: Support Lesbiens, Marpo & Troublegang, Voxel, Czech-It + afterparty s DJs

Óčko Truck: John Wolfhooker, Light & Love, Mech

Sobota 30.6.

J&T Stage: Macklemore, Nine Inch Nails, The Kills, Kodaline, Nothing But Thieves, Frank Carter

MALL TV Stage: Limp Bizkit, Hollywood Undead, Body Count feat. ICE-T, Skindred, Eskimo Callboy

Evropa 2: Sebastian, Lenny, Lipo, Robin Mood + afterparty s DJs

Óčko Truck: Vojtaano, Lake Malawi, Brixtn