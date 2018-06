nabízí i domácí jména

Program Aerodrome Festivalu se rozrůstá o tuzemské umělce – Marpa, Lenny, Support Lesbiens, Sebastiana, Ektora, Eddie Stoilow a mnoho dalších

Již za necelý měsíc se na letišti v Panenském Týnci otevřou brány Aerodrome festivalu, jehož program dosud sliboval dvě pódia s 32 zahraničními hvězdami s Lanou Del Rey, Nine Inch Nails, Macklemorem, Wiz Khalifou a Limp Bizkit v čele! Teď se však rozrůstá o další dvě scény – Evropy 2 a Óčka, které uvedou výhradně české a slovenské umělce.

Pódiu Evropy 2 budou vévodit Marpo, Lenny, Support Lesbiens, Ektor, Sebastian nebo Eddie Stoilow, druhou scénu poskytne Óčko Truck s Light & Love, John Wolfhooker, Lake Malawi, Vojtaanem, Jakubem Ondrou nebo The Slots.

Sobotní večer na kamionu Óčka vyvrcholí tanečními souboji v souvislosti s prezentací filmu Backstage.

Zahraniční umělci se budou soustředit na dvou hlavních scénách, z nichž první je určena příznivcům popu, indie, hip hopu a elektroniky. Vedle Lany Del Rey, Nine Inch Nails, Macklemora a Wiz Khalify se návštěvníci dále mohou těšit např. na Mø, Chvrches, The Kills, Portugal. The Man, Kodaline, Glass Animals a mnoho dalších.

Dramaturgie druhého pódia bude naopak zaměřena na vyznavače tvrdších žánrů – od rocku, přes hard core až po metal. Pódivou štafetu si tak zde budou předávat např. Limp Bizkit, Parkway Drive, Stone Sour, Halestorm, Body Count Feat. Ice-T, Bullet for My Valentine, Hollywood Undead nebo You Me At Six.

Hvězdami nabitou hudební produkci doplní bohatý doprovodný program, který poskytne jak vyžití pro příznivce adrenalinu (např. ve větrném tunelu), tak relaxační zónu.

Součástí festivalového areálu bude kemp, kde si návštěvníci mohou buď postavit vlastní stan nebo si pronajmout tent hotel či VIP stan.

Pro větší pohodlí příznivců festivalu nabízejí pořadatelé také dopravu zdarma z Prahy a zpět festivalovým autobusem.

Vstupenky, program a další info na www.aerodrome.cz

Aerodrome 2018:

Čtvrtek 28.6.

Stage 1: Wiz Khalifa, Mø, Glass Animals, PVRIS, Tommy Cash, Celeste Buckingham

Stage 2: Parkway Drive, Bullet For My Valentine, Underøath, Thy Art Is Murder, Crossfaith

Evropa 2: Ektor, Eddie Stoilow, Jakub Děkan, ATMO

Óčko Truck: Role, The Slots, Jakub Ondra

Pátek 29.6.

Stage 1: Lana Del Rey, Chvrches, Portugal. The Man, Milky Chance, X Ambassadors, Ofenbach

Stage 2: Stone Sour, Halestorm, You Me At Six, Silverstein, Being As An Ocean

Evropa 2: Support Lesbiens, Marpo & Troublegang, Voxel, Czech-It

Óčko Truck: John Wolfhooker, Light & Love, Mech

Sobota 30.6.

Stage 1: Macklemore, Nine Inch Nails, The Kills, Kodaline, Nothing But Thieves, Frank Carter

Stage 2: Limp Bizkit, Hollywood Undead, Body Count feat. ICE-T, Skindred, Eskimo Callboy

Evropa 2: Sebastian, Lenny, Lipo, Robin Mood

Óčko Truck: Vojtaano, Lake Malawi, Brixtn