Zadarmofest 2016

Etalon správného festivalového počasí, kdy nezaprší, není hic na padnutí a je prostě tak akorát na poslech kvalitní kytarové muziky, přilákal letos na Zadarmofest na Mácháč opravdu hojnou diváckou účast. Podle mého trénovaného oka bych řekl, že sem zavítalo tak dvakrát víc návštěvníků, než tomu bylo vloni. Oproti prvnímu ročníku se podařilo eliminovat fronty v místním občerstvení stavbou stánku s pivem, a tak nikdo nemohl mít důvod z akce odcházet. Jo, na hranolky si člověk postojí, ale tekutým chlebem se průměrný rocker během festivalu taky dobře uživí…

Vezmu to tentokrát stručně – duchovní otcové z F.A.King mě opět překvapili, jak elegantně to všechno dokážou řídit, vše běží hladce, umí si najít sponzory… vypadá to z divácké strany prostě dost jednoduše, ale práce je za tím samozřejmě děsně moc. Každopádně protože F.A.King se skamarádí s každým, pozvali si spřátelené bandy, což tu organizaci přeci jen ulehčí.

Czechout jsem bohužel nestinul kvůli dopravní situaci a The Viv jsem slyšel poprvé, ale mělo to šťávu. Rain nikdy nezklamou a možná i proto jsou častým hostem akcí Fakingů. Checkpoint z Prahy taky nejsou úplně neznámí, a tak jsem si s chutí pofotil, protože zpěvák do toho jde vždy s takovým nasazením, že se divím, že mu neprdne cévka.

No, co se týče nasazení, a prověření stability pódia, tak dohromady to (jako vždy) vyhrává pořádající F.A.King. Pánové konečně přilákali lidi (pod pohrůžkou tvorby nárůstků na pánských údech), ale nakonec se pod stage přilepily i fanynky a mohlo začít to pořádné rodeo. Jako staré konzervě mi chvíli trvalo, než jsem si na obměnu repertoáru zvyknul, ale teď po roce už mi ta jejich muzika fakt chutná.

DCRadio to tu tuším minule zavírali a měli úspěch, takže letos dostali lepší čas a přitáhli taky hodně početný dav pod pódium. Intergalactic Banana Of The Fallen Monkey Nation, neboli Banáni, nám předvedli pro změnu největší hudební šílenost, místy se blížící k Hentai Corporation. Veselé, vtipné… i lidi zůstali, takže musím označit druhý ročník Zadarmofestu za mimořádně vydařený. Tady máte pár fotek…