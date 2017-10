Světově proslulé kytarové trio G3 vystoupí podruhé v Praze!

Tentokrát ve složení Joe Satriani, John Petrucci a Uli Jon Roth

Kytarový virtuóz Joe Satriani obdaruje své příznivce v příštím roce hned dvakrát! Prvně se tak stane v lednu, kdy uvede na trh své šestnácté sólové album What Happens Next a podruhé v březnu, kdy v Moskvě odstartuje rozsáhlé evropské turné projektu G3, které zasáhne i Prahu.

Po šesti letech u nás Satriani vystoupí pod hlavičkou G3 v doprovodu Johna Petrucciho z Dream Theater a bývalého kytaristy Scorpions Uli Jon Rotha, 20.března v Kongresovém centru Praha.

G3 měla premiéru v roce 1996, kdy si Joe Satriani k sobě na světové turné přizval Steva Vaie a Erika Johnsona. „Vytvořil jsem tenhle projekt, abych mohl hrát s kytaristy, které respektuji. Věděl jsem, že i moje publikum to rádo uvidí.“ řekl Joe Satriani a okamžitý úspěch turné G3 dokázal, že se nemýlil. Do dnešního dne v G3 vystoupili dále např. Robert Fripp, Yngwie Malmsteen, Brian May, Steve Morse nebo Kenny Wayne Shepherd. Koncerty G3 pravidelně vyprodávají haly ve Spojených Státech, Jižní Americe, Evropě, Austrálii i Japonsku. „Myslím, že kouzlo a chemie G3 tkví předeveším v tom, co tři top kytaristé sdílí spolu na pódiu. Je to zábava, je to nepředvídatelné a divoké – což je vše, co se od show očekává.“ vysvětluje si popularitu G3 Satriani.

Joe Satriani patří k největším kytarovým ikonám od roku 1987, kdy prorazil do širokého povědomí s albem Surfing With The Alien. Od té doby prodal na 10 milionů alb a získal 15 nominací na Grammy. Jeho školou prošla řada dnešních rockových velikánů jako například Kirk Hammett z Metalliky nebo Steve Vai.

Nové album What Happens Next vzešlo ze spolupráce mocného tria složeného ze Satrianiho, baskytaristy Glenna Hughese (Deep Purple/Black Country Communion) a bubeníka Chada Smithe z Red Hot Chili Peppers, se kterým Satriani naposledy hrál v hvězdné formaci Chickenfoot. O výsledný zvuk desky se postaral producent a dlouholetý Satrianiho spolupracovník Mike Fraser, který mj. od roku 1990 produkoval každé album AC/DC.

Vedle nového alba a turné s G3 Joe Satriani potěšil své příznivce i právě zveřejněným novým dokumentem Beyond The Supernova, který natočil jeho syn ZZ a jenž měl premiéru minulou sobotu na Mill Valley Film Festivalu v Kalifornii. Jak už název napovídá, dokument zachycuje Satrianiho a jeho kapelu na posledním turné Shockwave Supernova napříč Evropou a Asií.

Vstupenky na koncert G3 20.března v pražském Kongresovém centru jsou v v prodeji od dnešního dne v síti Ticketportal od 1290 korun.

