Praha i Brno pod záplavou šansonů

Výpravné představení Paris The Show přiváží do Prahy a Brna nejkrásnější francouzské šansony

Máte rádi šanson z období poválečné Francie? Pak si nesmíte nechat ujít Paris The Show, originální projekt producenta Gila Marsally, tvůrce Edith The Show. V podání pětice francouzských hudebníků a trojice zpěváků zazní široký repertoár slavných šansoniérů, jako např. Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Maurice Chevalier, Lucienne Boyer, Charles Trenet, Josephine Baker, Jacques Brel ad. Těšit se můžete na ty největší klasiky, které vám zazní v hlavě, když vyslovíte slovo Paříž. Za všechny jmenujme např. Sous le ciel de Paris, La vie en rose, Aux Champs Elysées, A bicyclette, La foule, Formidable, Milord, Ne me quitte pas, Je me voyais deja, Je ne regrette rien a mnohé další.

Představení nás prostřednictvím výpravné scény tvořené dobovými dekoracemi a videoprojekcemi zavede do legendární pařížské čtvrti Montmartre plné kaváren, divadel a kabaretů. Vizuální dojem dotváří a scénu oživuje dvojice tanečníků. V tomto prostředí se před vámi rozehraje příběh mladé Françoise, která touží stát se slavnou umělkyní. Přichází do Paříže, kde se setkává s Edith Piaf, se kterou se spřátelí. Zároveň zde Françoise nachází i lásku – zamiluje se do zpěváka Julia.

Paris The Show se bude konat v úterý 22.11.2016 od 19,30 hodin v pražském Divadle Hybernia ( www.hybernia.cz ) a ve středu 23.11.2016 od 19,30 v brněnském sále Sonocentrum ( www.sono.cz ). Předprodej vstupenek zajišťuje síť Ticketpro ( www.ticketpro.cz ), na pražské představení zakoupíte lístky také prostřednictvím GoOut.cz ( www.goout.cz ) a na brněnské přes SMS TICKET ( www.smsticket.cz ).

Obsazení

Vanessa Cailhol (v roli Edith Piaf)

Stéphanie Impoco (v roli Françoise)

Jules Grison (v roli Julia)

Hudebníci

Arnaud Fusté-Lambezat, Philippe Villa, Guy Giuliano, Laurent Sarrien, Fabrice Bistoni

Tanečníci

Karine Soucheire a Jeff Dubourg

Video https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZoUsSKXYwsw