Již za pár dní.

V Praze a v Brně vystoupí tento týden legendární The Sweet

Již tento týden se po letech do České republiky vrátí slavná britská glamrocková formace The Sweet. Ve čtvrtek 19.října zahraje v brněnském Sono Centru a o den později v pražské Lucerně.

The Sweet se proslavili v 70. letech v sestavě Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott, Mick Tucker a patřili k hlavním protagonistům glamrockové éry vedle Davida Bowieho, T Rex, Slade, Alice Coopera, Gary Glittera a Kiss.

Založení The Sweet se datuje rokem 1968 a zanedlouho se hity kapely začaly pravidelně objevovat na špici světových hudebních žebříčků. Slavnými se staly písně Funny Funny, Block Buster,Hell Raiser,The Ballroom Blitz,Teenage Rampage,Turn It Down, Fox on the Run a Love Is Like Oxygen.

The Sweet přijedou českému publiku zahrát v aktuální sestavě, kterou tvoří Andy Scott, Bruce Bisland, Tony O’Hora a Peter Lincoln.