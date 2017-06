Jean-Michel Jarre už příští týden

„K českému publiku mám obzvlášť úzký vztah“ říká Jean-Michel Jarre,

jehož velkolepá 3D show Electronica zasáhne

již příští týden Prahu

Jeho městské show nabídly více ohňostrojů, než kolik jich je vidět na oslavách Nového roku v New Yorku. Jeho vystoupení v Moskvě na Rudém náměstí, které je zapsáno v Guinessově knize rekordů, přihlíželo 3,5 miliónu lidí. Teď kmotr elektronické hudby Jean-Michel Jarre přenese atmosféru obřích venkovních koncertů do hal a pražská O2 arena toho bude svědkem již v úterý 8.listopadu.

Do Prahy tentokrát zavítá s projektem Electronica, pro který spolu s více než třemi desítkami slavných zpěváků, skupin a DJů natočil dvě alba. Zatímco první díl s podtitulem „The Time Machine“ a hosty jako Massive Attack, Moby, Air nebo Pete Townshend z The Who slaví úspěchy u hudební kritiky i posluchačů již bezmála rok, jeho následovník „The Heart of Noise“ měl premiéru letos v létě. Za všechny hvězdy, které „dvojka“ přinesla, jmenujme alespoň Pet Shop Boys, Primal Scream, The Orb, Hanse Zimmera nebo Cyndi Lauper.

„Celý ten projekt Electronica je o našem nejednoznačném vztahu k technologii. Na jedné straně máme chytré telefony, na straně druhé je jistá temnota, co se technologie týče. Máme pocit, že nás vnější svět sleduje a špicluje a tohle téma například inspirovalo vznik skladby s Laurie (Anderson pozn. redakce) nazvané Rely On Me. Hodně lidí tráví svůj čas dotýkáním se obrazovek mnohem víc než dotýkáním se svého partnera. Takže jsme se rozhodli, že složíme takovou podivnou milostnou píseň o vztahu chytrého telefonu a člověka. A Laurie mluví ústy toho chytrého telefonu.“ přiblížil album Electronica redakci novinky.cz Jean-Michel Jarre.

Koncertní program ale samozřejmě neopomene ani milníky hudebníkovy diskografie – ukázky z alb Oxygene a Equinoxe „mírně reformované ve stylu roku 2016, ale pořád velmi věrné originálu“, jak uvádí Jean-Michel Jarre. „Troufám si říct, že tohle turné je opět výjimečné. Jak po zvukové, tak vizuální stránce, kde jsem se tentokrát zaměřil na 3D koncept. Míchání své hudby jsem vždycky považoval za trojrozměrnou záležitost, s touhou vytvářet hloubku a texturu, různé úrovně, různé vrstvy – a to vše dostat na pódium. Díky týmu nesmírně talentovaných lidí, kteří se na tyto vizuální efekty, projekce a světelné parky specializují, se nám to podařilo. Dodnes nad tím, co jsme společně vytvořili žasnu a doufám, že publikum bude stejně nadšené.“

Dveře haly budou pro veřejnost otevřeny v 18:30. O hodinu později večer zahájí DJ Marco Grenier, Jean-Michel Jarre ovládne pódium kolem půl deváté.

