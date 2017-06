Girlschool se vrací do ČR!!

GIRLSCHOOL (UK), Roxor, Iras

Praha, Klub Nová Chmelnice – 19.11.2016

NEJSLAVNĚJŠÍ ŽENSKÁ HEAVY ROCKOVÁ KAPELA SE VRACÍ NA JEDINÉ VYSTOUPENÍ DO ČR!

Není moc kapel, které se udrží na výsluní showbusinessu 40 let, natož pak, aby to byla kapela čistě dívčí. Kvarteto GIRLSCHOOL to dokázalo, přičemž bylo zařazeno do Guinessovy knihy rekordů jako nejdéle fungující ženská kapela. A není to jen tak nějaké živoření na pokraji zájmu, nýbrž dámy tlačí svou rock´n´rollovou mašinu plnou parou vpřed s neúnavnou energií mladých holek.

Poprvé se u nás na samostatném vystoupení ukázaly, na stejném místě, na jaře minulého roku a celý koncert byl jeden velký kotel plný fantastické pozitivní energie.

Skupina byla založena v Londýně v roce 1976 kytaristkou Kim McAuliffe a baskytaristou Enid Williams, nejprve pod názvem Painted Lady, aby se záhy přejmenovaly na názvem, který už jim zůstal. Po počátečním personálním hledání se na bubenickou stoličku o dva roky později definitivně usazuje Denise Dufort a druhou kytaru obsadí Kelly Johnson. Po vydání 1. singlu „Take It All Away“, okamžitě zaujmou management skupiny Motörhead a vyráží s nimi jako předkapela na jejich slavné turné „Overkill“.V roce 1980 vychází debutové album „Demolition“ a hned v dalším roce veleúspěšný titul „Hit & Run“.

Nemá smysl popisovat celou čtyřicetiletou kariéru – jsou jich plné hudební encyklopedie. Za „dívčí školou“ najdeme řadu skvělých alb a tisíce odehraných koncertů po celém světě. Zbývá doplnit, že kromě tří původních členek McAuliffe, Williams a Dufort přijede i druhá kytaristka Jackie Chambers, která v kapele působí od začátku nového milénia.

Celý tento oldschoolový heavy večírek otevřou : domácí hardrocková klasika ROXOR a nečekaně „probuzená bestie“ a český rockový reunion nového milénia (nebojím se silných slov) – skupina IRAS.

