Cocotte Minute završí úspěšný comebackový rok speciálním vánočním koncertem v Paláci Akropilis

V listopadu to bude něco málo přes rok, kdy Cocotte Minute po dvouleté hybernaci znovu ožili a vydali svoji přelomovou nahrávku „Rituál, kmen a srdce a kmen!”.

První videoalbum v dějinách českého hudebního průmyslu, které kapela natočila na jediný! zátah na loňském komorním koncertě pro zhruba stovku svých nejvěrnějších příznivců.

“Byli to totiž oni, náš fanouškovský klan, který nás v návratu utvrdil a bez jehož finanční podpory by album nikdy nevzniklo.” nedá dopustit na loajalitu fans Cocotte Minute Zeller.

“Už sama skutečnost, že nám na desku věnovali téměř 270 000 korun, byla neuvěřitelná. A to jsme ještě nevěděli, co nás čeká dál. Jakoby se kolem nás za poslední rok prolomily ledy. Všechno, co dříve nešlo, nebo jsme se na to strašně nadřeli, se začalo najednou dít samo. Nabité klubové tour, skvělé festivaly, kterým jsme z velké části headlinovali a teď závěrečné velké turné se Škworem, který nás vzal jako speciálního hosta svého podzimu. Videoklipy z “Rituálu“ mají statisíce zhlédnutí na YouTube a triček jsme prodali snad už kamión. Dokonce nám už začaly chodit i nějaké peníze z online stahování videoalba, což je pro nás definitivní přesun do jiného století”. dodávají Cocotte Minute, kteří tak mají k oslavám důvodů hned několik.

“Koncertní mejdan, kterým nejenže završíme uplynulý rok, ale jímž bychom taky chtěli poděkovat našim fandům, jsme naplánovali na 16.listopadu. Bude to speciální večer, kdy o překvapení nebude nouze. Ale v tuhle chvíli je nechceme vyzrazovat, ať se mají návštěvníci na co těšit. Co naopak můžu prozradit je, že v ten samý den, před koncertem, si poprvé v životě na vlastní kůži vyzkouším “onemanshow” v mezinárodně ceněném projektu White Rabbit Red Rabbit. “Když přistál divadelnímu dramaturgovi Paláce Akropolis na stole scénář tohoto představení, z legrace jsem se zeptal, proč tam nehraju i já. Můj nápad mu přišel natolik šílený, že obratem souhlasil” vysvětluje s úsměvem Zeller, jak ke své první herecké roli přišel. “Je to výjimečný projekt íránského dramatika, který nesmí opustit svoji zemi a tak vymyslel hru, ke které není potřeba nic jiného, než jeden herec. Prostě se naplní divadlo, performer si sedne před diváky a do ruky dostane scénář, který nikdy neviděl a musí podle něj okamžitě začít hrát. Přišlo mi to natolik zajímavý a takový úlet, že mám potřebu se toho zúčastnit :-) Předesílám ale, že jsem nikdy nehrál, nejsem herec a ani to do budoucna neplánuju”. dodává a zve Zeller na představení nejen fanoušky Cocotte Minute, kteří ho tak mají možnost vidět ve zcela nové roli.

Vstupenky na obojí jsou k dostání v pokladně Paláce Akropolis nebo v bežných předprodejích.

Více o White Rabbit Red Rabbit a koncertu Cocotte Minute:

http://palacakropolis.cz/work/33298?event_id=23667&page_id=33824

http://palacakropolis.cz/work/33298?event_id=24969&page_id=33824