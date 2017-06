Aerodrome festival s Linkin Park v cele ovladne Prahu jiz tuto nedeli

Aerodrome Festival odpočítává poslední dny do zahájení čtvrtého ročníku, který se uskuteční tuto neděli v Praze na letišti v Letňanech.

Brány festivalu se otevřou ve 12 hodin a o hodinu později program zahájí britská skupina Mallory Knox, která je jedním z hostů aktuálního turné Simple Plan.

Během desetihodinového hudebního maratónu se návštěvníci mohou dále těšit na rychle vzrůstající skupinu Counterfeit vedenou zpěvákem a hercem Jamie Bowerem, švédské Royal Republic, kteří bývají přirovnáváni ke svým krajanům The Hives,

českému publiku velmi dobře známou energickou partu Enter Shikari, jedno z momentálně nejskloňovanějších jmen světové hip hopové scény Machine Gun Kellyho alias MGK,

kanadské oblíbence českého publika Simple Plan a hlavní hvězdu Linkin Park, která ovládne pódium ve čtvrt na deset večer.

Linkin Park se do Prahy vrací po deseti letech a svým příznivcům nabídnou bezmála dvouhodinové vystoupení.

To bude sestávat jak z ukázek ze zbrusu nového alba One More Light, tak pochopitelně z největších hitů kapely, která si stále drží statut autorů nejprodávanějšího debutu 21.století za desku Hybrid Theory.

Do dnešního dne Linkin Park prodali přes 50 miliónů alb, jež jim vynesly platinové ocenění ve 34 zemích na 5 kontinentech.

Přes 62 miliónů fanoušků z Linkin Park učinilo také nejoblíbenější kapelu na Facebooku a na YouTube mají přes 3,5 milardy zhlédnutí!

Z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření a důkladných osobních prohlídek na vstupu žádají pořadatelé všechny návštěvníky, aby počítali při svém příchodu s časovou rezervou a na webu či facebooku festivalu se předem informovali o předmětech, jejichž vnášení do areálu není povoleno.

Na průběh akce bude dohlížet na dvě stě policistů hlídkujících před branami festivalu i uvnitř něj, k prohlídkám na vstupu budou použity detektory kovu. Na místě bude přítomna i zásahová jednotka.

“ V žádném případě nechceme vyvolávat ani podněcovat paniku. Tato opatření jsou adekvátní současné situaci a začínají být na obdobných akcích běžná.” uvádějí pořadatelé festivalu, kteří návštěvníkům rovněž doporučují k cestě na festival využít metro, které bude výrazně posíleno.



Festival má kapacitu 25 000 návštěvníků, v prodeji zbývá posledních pár stovek vstupenek, které jsou k zakoupení v síti Ticketportal.