3x během týdne Slade v ČR

Slade přivezou své největší hity do Čech a na Moravu již tento týden

Legendární britští glam-rockeři Slade vedení nepřehlédnutelným frontmanem Davem Hillem se tento týden vrátí do Čech a na Moravu.

První ze tří koncertů na našem území, který se odehraje ve čvrtek v brněnském Sono Centru, je již vyprodán. Fanoušci kapely ale stále mohou na své oblíbence zavítat buď v pátek do Hradce Králové nebo v sobotu do pražské Lucerny.

„Vím, že kdykoliv budeme koncertovat, budou od nás lidé chtít slyšet především největší hity. Písničky, které znají. A proto na nich svůj koncertní program stavíme“ říká Dave Hill, který vzápětí dodává, že chybět nebude ani jejich vánoční klasika Merry Christmas Everybody, kterou skupina hraje při každém svém vystoupení, včetně letních festivalů. „Stále mi připadá vtipné, že přestože jsme měli hodně písní, které se dostaly na první příčku hitparády, bodovala nejvíc tato vánoční nahrávka, kterou jsme složili čistě pro zábavu. Když jsme ji nahrávali, nenapadlo nás, že to bude tak velké. Myslím, že bodovala, protože je jiná. Hodně mladých lidí nezná historii Slade, ale tuto píseň ano. A hrát ji v létě je legrace.“

V Česku Slade vystoupí v aktuální sestavě, kterou tvoří Dave Hill (kytara, zpěv, baskytara), Don Powell (bubny, perkuse), John Berry (baskytara, vokály) a Mal McNulty (vokály, kytara).

Večer 22.října v pražské Lucerně zahájí tuzemská poprocková formace Turbo působící na scéně už 35 let. Ve složení Mirek Chrástka (kytary, zpěv), Martin Laul (klávesy, vokál), Jirka Lang (bicí, zpěv) a Petr „Bob“ Šťastný (basa, vokál) odehrají Turbo průřez hity z celé jejich dosavadní kariéry. V jejich programu tak jistě nebudou chybět hity jako Tak na co čekáš, Fénix z popela vstává, Krásným dívkám, Na křídlech racků, Hráč, Chtěl jsem mít a mnohé další.

Slade

Skupina začínala v roce 1966 pod názvem N’Betweens. Zakládajícími členy byli Dave Hill a Don Powell. Později si změnili název na Ambroze Slade, což nakonec zkrátili na Slade. Do hudební historie se nejvíce zapsali v 70.letech, kdy vydali několik komerčně velmi úspěšných alb a singlů, jako např. Far Far Away, My Oh My nebo Merry Xmas Everybody, která je dodnes jednou z nejhranějších vánočních písní. V roce 1974 účinkovali Slade v rockovém filmu Flame, jehož soundtrack přinesl kromě výše zmíněného hitu Far Far Away i neménně úspěšnou skladbu How Does It Feel.

Kapela byla pověstná také svými bouřlivými koncerty a živou komunikací s publikem. V popularitě překonala většinu svých glamrockových souputníků jako Wizzard, Sweet, T. Rex nebo Suzi Quatro a její tvorba významně ovlivnila další vývoj rockové hudby. Přestože Spojené státy americké Slade neovlivnili tak výrazně jako Velkou Británii a Evropu, řada amerických kapel jako např. Kiss je uvádí jako jednu z hlavních inspirací.

Slade v České republice:

20.10. Brno – Sono Centrum – vyprodáno

21.10. Hradec Králové – Kongresové centrum ALDIS (vstupenky www.ticketportal.cz)

22.10. Praha – Lucerna, Velký sál (vstupenky www.ticketpro.cz)